إزالة 99 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية واستمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مشددا على الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات والبناء المخالف ، والذي تضمن الإشارة إلى إنه " تم أمس" إزالة 99 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف داخل الحيز ، وذلك بواقع ( 94حالة " إزالة في المهد" + 5حالات داخل الحيز العمراني ) على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بجانب التحفظ على بعض أدوات وخامات مستخدمة في أعمال المخالفات ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ،مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون