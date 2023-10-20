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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لكولر.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني

كولر
كولر

أعلن ماهر همام نجم الكرة المصرية الاسبق عن غياب محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلي اليوم امام سيمبا التنزاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وكتب ماهر همام :"محمد عبد المنعم خارج مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني للإصابة".

 

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي "الدوري الأفريقي".

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا ، الأربعاء الماضي ، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى

 

 

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