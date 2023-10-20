افتتاح دوري السوبر الإفريقي.. حفل غنائي قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا

بدأت بطولة دوري السوبر الإفريقي بحفل غنائي بالفلكلور الشعبي قبل انطلاق مباراة فريق الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.
وجاء تشكيل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على النحو التالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس.
خط الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – رضا سليم.