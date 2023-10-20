الأونروا: نحتاج دخول 100 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا إلى قطاع غزة

قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الجمعة، إن قطاع غزة يحتاج دخول 100 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بحسب ما أوردته فضائية “العربية”.

وتتعنت إسرائيل في فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث قصفته قبل أيام قليلة 4 مرات، في الوقت الذي تنتظر فيه أكثر من 170 شاحنة مساعدات إنسانية مرسلة من مصر وعدد من دول العالم.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.