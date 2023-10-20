الحركة الوطنية بالإسكندرية يشارك في مظاهرات دعم فلسطين وتأييد الرئيس السيسي

شارك حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الأمين العام للحزب بالمحافظة، أحمد الهلباوي، في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية، وتعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

حماية الأمن الوطني المصري

وأكد الهلباوي دعم الحزب الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في جهوده لحماية الأمن الوطني المصري والحفاظ على حدود مصر وسيادتها. وتمثل هذا الدعم في تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات اللازمة من أجل الحفاظ على سيادة مصر وحماية أرضها.

وأضاف أمين الأسكندرية أن الحزب يعرب عن رفضه القاطع لمخططات التوطين التي تهدف إلى نقل أهل غزة إلى سيناء، مؤكدًا على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

شهدت المظاهرات مشاركة واسعة من قبل أعضاء الحزب ومؤيدين آخرين، حيث تم التأكيد على أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها.