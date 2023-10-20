أحمد عز: شعب فلسطين سيظل صامدًا ومصر تدعمه للأبد| خاص

حرص الفنان أحمد عز على دعم القضية الفلسطينية وشعبها؛ بعد أن تفاقمت أزمتهم أثناء الفترة الحالية على يد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن ما يحدث لهم من قصف وقتل ضد الإنسانية.

ووجه الفنان أحمد عز، رسالة للقيادة المصرية، من خلال "صدى البلد"، قائلا: أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ جميع القرارات التي تصب فى مصلحة الوطن والحفاظ عليه، واحتضان القضية الفلسطينية والمنطقة العربية كاملة، وتجنب تماما الدخول فى الحروب التى تستمر لسنوات طويلة، وأن الشعب الفلسطيني أشقائنا، ونحن معهم إلى الأبد".

وأضاف أحمد عز،: "أنا عندي ثقة فى الجيش المصري، الأول دائما في حماية مصر والوطن العربي جميعا، فى كل الأوقات، وأنا دايما تحت أمر بلدي".

وعن الكلام المتداول بشأن ترك شعب فلسطين لأرضه، قال الفنان أحمد عز: إن لا يمكن لشعب فلسطين أن يترك أرضه مطلقًا، وأنه واثق من أنهم سيظلوا صامدين ومتمسكين بأرضهم إلى الأبد.

إشادة أحمد عز بدوره فى فيلم الممر

تحدث أحمد عز مؤخرًا خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سي بي سي”، عن اللواء محيي نوح، قائلا: “أنا سعيد أني أري حضرتك فى أحسن حال وكان شرف وفخر لي تجسيد دورك فى فيلم الممر".

وأضاف الفنان أحمد عز: “هذا الفيلم كان من أصعب الأفلام اللي اتعملت على مستوي التحضيرات، وكنا بنسوق فى الصحراء لمدة أربع ساعات وليس معنا هواتف من أجل اختيار أماكن تصوير، والفضل يرجع للشئون المعنوية والمخرج الكبير الأستاذ شريف عرفة، وكلنا كأبطال العمل كنا حاسين إننا بنعمل شيء كبير جدا”.

وأكد الفنان أحمد عز: “الأبطال واللواء محيي نوح وزمايله عملوا أكبر بكثير، وفيلم الممر مقارنة بما فعلوه؛ يعد أقل ما يجب أن يقال أو يقدم لناس كانت تحمل أرواحها على أيديها”.