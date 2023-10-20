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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: ضغوط أمريكية وأوروبية على إسرائيل لتأجيل اجتياح قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشفت مصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن هناك ضغوطا تمارسها قوى غربية على إسرائيل لتاجيل العملية البرية ضد قطاع غزة.

وقالت وكالة "بلومبرج" في تقرير لها اليوم الجمعة، إن الحكومات الأمريكية والأوروبية تمارس ضغوطا على إسرائيل لتأجيل غزوها البري لقطاع غزة لكسب الوقت لإجراء محادثات سرية تجري عبر قطر لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضافت "بلومبرج" وفقا لمصدرين مطلعين على هذه الجهود طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن المفاوضات مع حماس، حساسة وقد تفشل. 

وأشارا إلى أن حركة حماس قد توافق على السماح على الأقل لبعض المدنيين الذين أسرهم مقاتلوها في 7 أكتوبر الجاري، دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أي سجناء في المقابل.

وأفرجت حركة حماس عن رهينتين أمريكيتين لأسباب إنسانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة بعد وساطة قطرية مع حماس.

يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على كل مناطق قطاع غزة، ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من عدوان الاحتلال.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

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