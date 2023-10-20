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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جابر القرموطي: فكرة مقاطعة الدول المؤيدة لإسرائيل عفا عليها الزمن

جابر القرموطي
جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن البعض يرى أن مقاطعة أمريكا أو مقاطعة من يدعم إسرائيل؛ سيكون حلا مؤثرا في القضية الفلسطينية، إلا أن هذا الأمر ولى، ولم يعد مؤثرًا مثلما كان قديما، ففكرة المقاطعة عفا عليها الزمن. 

جابر القرموطي يعلق على تصريحات السيسي 

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه تغطية خاصة عبر قناة "سي بي سي" عن الأزمة الفلسطينية، أنه يجب التعامل بدلوماسية شديدة مع ملف القضية الفلسطينية، وتوضيح وجهة النظر الأخرى، والتعامل مع الملف بشكل حازم. 

وأوضح جابر القرموطي، أن الرئيس السيسي أكد على 3 أمور خلال حواره مع رئيس وزراء بريطانيا، منها، حدود 4 يونيو 1967 بالنسبة للقضية الفلسطينية، ومصر مع إقامة الدولتين ولا أحد يختلف على هذا الأمر، إذ أن مصر تؤكد وتدعم إعادة القضية الفلسطينية للواجهة من جديد. 

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