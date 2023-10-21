العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

السماء تمطر كرات نارية، هذه الظاهرة الفلكية ستحدث بدءا من منتصف ليل السبت ستصل زخة شهب الجباريات السنوية، وخلال الساعات قبل شروق شمس الأحد 22 أكتوبر، وهذه السنة القمر سيكون في طور التربيع الأول ومتواجدا في السماء بداية الليل لكنه سيغرب قبل منتصف الليل تاركا السماء مظلمة لمراقبة الشهب.

تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من العام خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر.

سقوط زخات شهب



شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 اكتوبر الى 7 نوفمبر وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بانتاج العواصف الشهابية، فعادة من موقع مظلم