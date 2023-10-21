طريقة عمل الزيتون الأسود، تختلف عملية تخليل الزيتون الأخضر والأسود، لأن الأسود يصبح أكثر نضجًا من الأخضر، لذلك تقدم الشيف راوية الحافظ طريقة عمل الزيتون الأسود.

طريقة عمل الزيتون الأسود بالماء والملح

مقادير عمل الزيتون الأسود

ثلاثة كيلو غرام من الزيتون الأسود.

كوب من الخل.

كيلو غرام من الملح الخشن.

ثلاثة لتر من الماء.

كيلو من قطع الليمون الحامض.



طريقة عمل الزيتون الاسود

يغسل الزيتون جيدا بالماء، وليتمكّن الماء والملح من الدخول للبذرة، تشق كل حبة من الزيتون من وسطها .

ينقع الزيتون بالملح والماء في وعاء كبير.

يوضع الماء فوق حبات الزيتون، ويذاب كوب من الملح مع الماء في الوعاء، ويخلط المزيج جيّدًا.

يبدل الماء المالح لمدة عشرة أيام متتالية، تقريبا كلّ يوم.

يصبح الزيتون جاهزًا للتخليل، عندما تذهب نكهة المرارة منها.

تسخن ثلاثة لتر من الماء مع كوب من الملح والخلّ، في قدر على النار، ويترك حتى يصل لدرجة الغليان.

يحفظ الزيتون في أوعية نظيفة ومعقمة خاصّة.

ترص قطع الليمون الحامض بين طبقات الزيتون الأسود .

يضاف مزيج الملح و الخلّ فوق طبقات الزيتون الأسود، في هذه الأوعية.

تغلق الأوعية بإحكام، وتوضع في الماء المغلي على الأقل عشرة دقائق، لتعقم .

ينتظر لمدّة أسبوعين حتى يصبح الزيتون جاهزًا للأكل.