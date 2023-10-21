عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الزيتون الأسود بالماء والملح

طريقة عمل الزيتون
طريقة عمل الزيتون الأسود

طريقة عمل الزيتون الأسود، تختلف عملية تخليل الزيتون الأخضر والأسود، لأن الأسود يصبح أكثر نضجًا من الأخضر، لذلك تقدم الشيف راوية الحافظ طريقة عمل الزيتون الأسود.

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالفول السوداني

طريقة عمل بسكوت الشوفان والموز | بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الزيتون الأسود بالماء والملح 

مقادير عمل الزيتون الأسود

ثلاثة كيلو غرام من الزيتون الأسود.
كوب من الخل.
كيلو غرام من الملح الخشن.
ثلاثة لتر من الماء.
كيلو من قطع الليمون الحامض.


طريقة عمل الزيتون الاسود

يغسل الزيتون جيدا بالماء، وليتمكّن الماء والملح من الدخول للبذرة، تشق كل حبة من الزيتون من وسطها .
ينقع الزيتون بالملح والماء في وعاء كبير.
يوضع الماء فوق حبات الزيتون، ويذاب كوب من الملح مع الماء في الوعاء، ويخلط المزيج جيّدًا.
يبدل الماء المالح لمدة عشرة أيام متتالية، تقريبا كلّ يوم.
يصبح الزيتون جاهزًا للتخليل، عندما تذهب نكهة المرارة منها.
تسخن ثلاثة لتر من الماء مع كوب من الملح والخلّ، في قدر على النار، ويترك حتى يصل لدرجة الغليان.
يحفظ الزيتون في أوعية نظيفة ومعقمة خاصّة.
ترص قطع الليمون الحامض بين طبقات الزيتون الأسود .
يضاف مزيج الملح و الخلّ فوق طبقات الزيتون الأسود، في هذه الأوعية.
تغلق الأوعية بإحكام، وتوضع في الماء المغلي على الأقل عشرة دقائق، لتعقم .
ينتظر لمدّة أسبوعين حتى يصبح الزيتون جاهزًا للأكل.

طريقة عمل الزيتون الاسود المقادير لعمل الزيتون الاسود الزيتون الأسود طريقة عمل الزيتون ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك.. تفوق قائمة حسين لبيب باستثناء نائب رئيس النادي

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل شوربة الكوارع على أصولها

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

ترشيحاتنا

استشهاد 8 أشخاص وإصابة 45 آخرين إثر قصف إسرائيلي جديد لقطاع غزة

برج العذراء وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023| سر نجاحك في الكلمة دى

بعد التهديد بقصفه.. إدارة مستشفى القدس ترفض الخروج وتناشد العالم بالتدخل.. خاص

NBC: الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران لا تسعى لحرب مباشرة مع واشنطن

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

50 شخصية عربية تطالب المشاركين بقمة القاهرة للسلام بموقف رافض للعدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

دون العثور على الأباء.. إنتشال رضيعة من تحت الأنقاض مع 2 من الأشقاء

ظاهرة غريبة قد تضرب الأرض وتسبب حالة من الذعر.. إليك التفاصيل

بعد استشناقه دخان الصواريخ.. رضيع يعاني من ضيق التنفس في غزة

فيديو

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ