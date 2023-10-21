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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دامت وستظل قضيتنا للأبد.. أحمد عبد القادر يتضامن مع فلسطين

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر

تضامن لاعب النادي الأهلي  أحمد عبد القاد مع القضية الفلسطينية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك

 

وكتب احمد عبد القادر :"دامت وستظل قضيتنا للابد عاشت فلسطين حرة أرضا وشعبا ".


أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 45 آخرين جراء قصفإسرائيل عددا من المنازل شمالي قطاع غزة.

من جانب آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، إن المنظمة أكدت  استحالةإخلاء المستشفيات المكتظة في قطاع غزة من المرضى بأمان.


 وطالب جيبريسوس في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقًا)، بالسماح لهذه المستشفيات بأداء مهامها وحمايتها.

أحمد عبد القادر القضية الفلسطينية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فلسطين حرة قطاع غزة منظمة الصحة العالمي

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