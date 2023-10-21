دامت وستظل قضيتنا للأبد.. أحمد عبد القادر يتضامن مع فلسطين

تضامن لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القاد مع القضية الفلسطينية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك

وكتب احمد عبد القادر :"دامت وستظل قضيتنا للابد عاشت فلسطين حرة أرضا وشعبا ".



أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 45 آخرين جراء قصفإسرائيل عددا من المنازل شمالي قطاع غزة.

من جانب آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، إن المنظمة أكدت استحالةإخلاء المستشفيات المكتظة في قطاع غزة من المرضى بأمان.



وطالب جيبريسوس في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقًا)، بالسماح لهذه المستشفيات بأداء مهامها وحمايتها.