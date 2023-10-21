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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو

اسعار العملات
اسعار العملات

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم  السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت21- 10-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.67 جنيه للبيع، و 32.56 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.51 جنيه للبيع، و37.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.01 جنيه للبيع، و99.66 جنيه للشراء.

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