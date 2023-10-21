مصرع أجنبي دهسته سيارة في التجمع الخامس

لقي شخص أجنبي الجنسية مصرعه إثر اصطدام قائد سيارة به اثناء عبوره الطريق بالتجمع الخامس وتمكن رجال الأمن من ضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم وبه إصابات متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام قائد سيارة بالاصطدام بالمجنى عليه وفر هارباً وأمكن تحديد السيارة وقائدها مرتكب الواقعة عامل مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته للسيارة ، ظهر أمامه المتوفى فجأة فلم يستطع تفاديه فإصطدم به، ولاذا بالفرار من محل الواقعة خشية ضبطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.