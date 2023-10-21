تعرف على حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

نعرض نشاط وزارة الهجرة في أسبوع حيث وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وإعادة مبادرة استيراد السيارات، حيث شاركت الوزيرة في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وانتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون، والذي يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

و في إطار تضافر الجهود والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في التسويق والحلول الرقمية لبحث التعاون بشأن الترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي». وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على استخدام كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع المصريين بالخارج والترويج لاستراتيجية الدولة المصرية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن اللقاء شهد طرح رؤى جديدة لإيصال أهداف المبادرة لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف بشكل جذاب وطرق غير تقليدية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تحمل شعار«جذورنا المصرية».

و استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، لبحث التعاون ومشاركة وزارة الهجرة في مبادرة مجمع البحوث الإسلامية، لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في المحافظات والقرى المصدرة لهذه الظاهرة. وأشادت الوزيرة بمبادرة مجمع البحوث للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن لوزارة الهجرة دور فاعل وجهود مستمرة في هذا الملف، وتحقيق العديد من الإنجازات التي تضاف إلى جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

و في إطار الاستراتيجية الجديدة لمركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE"، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عبر الفيديوكونفرانس مع أكثر من 60 طالبًا وطالبة من المصريين الدارسين بالخارج، لمناقشة أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم خلال فترة تواجدهم في الخارج. وأعربت الوزيرة عن سعادتها للقاء عدد من الشباب المميز، لأنهم مستقبل مصر ونحن بهؤلاء الشباب نمتلك عددا كبيرا من السفراء الدائمين للدولة المصرية في كل دول العالم، وأيضًا قادة المستقبل بما لديهم من أفكار وقدرة علي التطوير والبناء، كما أشادت سيادتها بالدور الهام الذي قام به "مينا مكين" كمنسق لعمل مجموعة شباب "ميدسي MEDCE"، والشباب رؤساء مجموعات العمل المختلفة بالمركز، والشباب من سفراء المركز خلال الأزمات التي حدثت جراء الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية وأيضًا زلزال تركيا.

وأيضا في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب د. محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للتنسيق بين وزارة الهجرة والبرلمان بشأن الملفات المشتركة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. وثمنت الوزيرة التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب بشأن العمل والتنسيق لتنفيذ وتلبية رغبات المصريين بالخارج، وكان آخرها الموافقة على قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات من الخارج، مشيدة بما لمسته من إيجابية لدى السادة أعضاء البرلمان تجاه القانون عند مناقشته خلال الجلسة العامة، وإبداء عدد منهم لبعض المقترحات التي من شأنها تحقيق المزيد من التيسيرات لأبنائنا بالخارج، مؤكدة ضرورة العمل على حث المصريين بالخارج والشباب من الجيلين الثاني والثالث لصناعة مستقبل وطنهم، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

و استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، م. محمد زايد، مهندس سيارات ومصمم معدات ثقيلة ومن أبناء الجالية المصرية في فنلندا، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة لتعزيز جهود نقل الخبرات إلى مصر، بجانب تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تعزيز الهجرة الشرعية وفتح المزيد من الفرص للشباب. ورحبت الوزيرة بمناقشة كافة الأفكار والمقترحات البناءة من المصريين بالخارج، والتي تسهم في تطوير مختلف الملفات، والاستفادة من خبرات علمائنا وخبرائنا حول العالم، ضمن خطط مصر وجهودها في بناء الإنسان، وبشكل خاص في ملفات التعليم والصحة وبشكل خاص ملف التعليم المهني.

و شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعالية "إنشاء جسور التواصل وفتح آفاق جديدة لتيسير هجرة العمالة الماهرة"، والتي أطلقها معهد جوته الألماني بالقاهرة، لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تسهيل حركة العمالة الماهرة وتوفير فرص العمل للشباب، لتحقيق الأهداف الأهمية وتعزيز الشراكات لخدمة المجتمع. وأكدت الوزيرة أن هذا الحدث فرصة للتواصل معًا للاستفادة وتبادل الخبرات وتطوير الأفكار لنكون قادرين على البناء عليها في المستقبل القريب لضمان استدامة خدماتنا ودعم المزيد من المصريين للوصول إلى أهدافهم، وأيضًا أن نثبت معًا أن التعاون المصري الألماني ليس مجرد سياسات على الورق وفي المؤتمرات، ولكن الأهم من ذلك أنه يتمثل في أفعال تحدث على أرض الواقع، مضيفة أن الفعالية تعزز التعاون المباشر بين وزارة الهجرة والجانب الألماني لتسهيل حركة العمالة الماهرة من مصر إلى ألمانيا، وإتاحة فرص التدريب والعمل لهم في سوق العمل الألماني وفتح قنوات تعاون جديدة في هذا الصدد.

و في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين المرأة ودعم الشباب المبدع، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة 6 من طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، وذلك لعرض مشروع التخرج الخاص بهن والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم تنفيذه تحت رعاية وزارة الهجرة. وقالت الوزيرة إن الوزارة اختارت مشروع التخرج ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تجسيده لروح الابتكار لدى الشباب بما يؤكد دعم الوزارة للشباب دائمًا، وتابعت: "إننا قررنا رعاية هذا المشروع، ونخطط لأن يصبح جزءًا من حملتنا التوعوية التي ستبدأ بمجموعة إعلانات على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وبرامج الراديو والتلفزيون، كما سنطرح على الجهات الصحفية والإعلامية في إطار المسئولية المجتمعية أن يبثوا هذه الإعلانات دعما لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر وتوفير البدائل الآمنة".

ففي إطار السعي للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتخدم المستجدات الخاصة بمصالح المصريين بالخارج، وأهم الملفات والأولويات في استراتيجية عمل الوزارة، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعًا بقيادات الوزارة لبحث عملية إعادة الهيكلة الإدارية، بجانب مساعي تمكين الشباب وفق رؤية وتوجه الدولة المصرية.