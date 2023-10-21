قمة القاهرة للسلام.. العرابي: توافق على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على استضافة مصر على قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان هناك رسائل قوية في كلمة الرئيس السيسي وكلمات كافة المشاركين في القمة ".

وأضاف محمد العرابي :" كان هناك توافق على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة العمل على وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية والحد من دائرة العنف التي تتكرر كثيرا ".

وتابع محمد العرابي:" كلمة الرئيس السيسي اليوم أكدت على أهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة ".

وأكمل محمد العرابي:" القمة كان بها رسائل واضحة للمجتمع الدولي من أجل وضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية"، مضيفا:" إسرائيل سوف تتمادى في مسلسل العدوان على قطاع غزة في الفترة المقبلة ".

ولفت محمد العرابي :" من المتوقع أن يكون هناك دخول بري لقوات الاحتلال في شمال غزة وسيكون هناك خسائر مرتفعة في صفوف الاحتلال لأن القتال سيكون داخل مدن ".