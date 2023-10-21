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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يزور مصر مجددا للحث على السلام في الشرق الأوسط

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

تعزز المملكة المتحدة التزامها بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط؛ بحضور وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، لـ قمة السلام في القاهرة، اليوم السبت 21 أكتوبر.

وفي هذه القمة، شدد وزير الخارجية جيمس كليفرلي، على سعي المملكة المتحدة للحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة، وتخفيف التهديد الذي تشكله حماس، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الشركاء الدوليين؛ من أجل التوصل إلى تسوية سلمية تضمن أمن إسرائيل، وتحمي حقوق الفلسطينيين.

ورحب جيمس كليفرلي، ببدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة صباح اليوم، لافتا إلى أن المملكة المتحدة ستواصل الدفع تجاه دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فورا وبأمان ودون عوائق؛ لتصل إلى المدنيين في قطاع غزة، وذلك يشمل إدخال كميات مناسبة من الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية كأولوية، حيث أن سلامة المدنيين وموظفي الإغاثة ضرورية؛ لتمكين وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني تقديم حزمة مساعدات تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني؛ استجابة لتصاعد الصراع في قطاع غزة – وهذا المبلغ متوفر الآن لوكالات الإغاثة لمساعدة المدنيين المحتاجين للمساعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذه المساعدات تمثل زيادة بنسبة 37% للتمويل البريطاني الحالي للسنة الحالية، الذي يوفر مساعدات حيوية للمنطقة.

كما تحدث كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى نظرائهما في حوالي 20 بلدا؛ في سياق المساعي الدبلوماسية الجارية منذ اعتداءات حماس في 7 أكتوبر.

وقال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي:"يواجه المدنيون في قطاع غزة وضعا يتفاقم يأسا – لا بد من وصول المساعدات المنقذة للأرواح إلى من يحتاجون إليها، أحضر كذلك هذه القمة؛ للعمل مع الشركاء لمنع انتشار العنف، وتأمين الإفراج عن الأسرى".

وتعتبر هذه الزيارة امتداداً لاجتماعات رئيس الوزراء هذا الأسبوع مع قادة كلٍّ من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والسلطة الفلسطينية. 

وكان وزير الخارجية قد زار مصر وتركيا وقطر خلال الأيام الثلاثة الماضية، للحثّ على التوصل إلى اتفاق بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى البريطانيين والرعايا الأجانب، وتأمين ممر آمن للمواطنين البريطانيين لمغادرة غزة.

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