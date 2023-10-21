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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود: نظام الرعاية الصحية في غزة ينهار

صدى البلد

قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم السبت إن نظام الرعاية الصحية في غزة ينهار، وأضافت المنظمة الدولية، في سلسلة تغريدات أن مستشفيات غزة مكتظة وتفتقر إلى الموارد. 

 

وأوضحت المنظمة وفقا لما نشرته الجارديان: "قدمنا مؤخرًا تبرعًا كبيرًا بمخزون طبي يشمل أدوية ومعدات طبية لمستشفى الشفاء، المنشأة الجراحية الرئيسية في القطاع". 

 

وأكدت علي تسليم جميع الإمدادات الطبية، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قبل يومين. وقال لؤي حرب، ممرض تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة: "لقد رأينا مئات الأشخاص يحتمون وكان من الصعب السير داخله". 

 

وأوضحت  أن عدد الشاحنات التي سمح لها بإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح يوم 21 أكتوبر غير كاف على الإطلاق مقارنة بالاحتياجات الماسة للشعب الذي ظل تحت حصار كامل وقصف متواصل لمدة أسبوعين.

 

وبحسب ما قالته المنظمة: من الأهمية بمكان أن يتم السماح بدخول الوقود إلى غزة، لأن ذلك ضروري لعمليات المستشفيات المنقذة للحياة وكذلك لتوافر المياه النظيفة. ومن الأهمية بمكان أن يتم تسليم المزيد من المساعدات إلى غزة بشكل منتظم، وأن يتم ضمان الممر الآمن للسماح للمساعدات بالوصول إلى المناطق التي تكون فيها الاحتياجات أكبر.

 

وشددت المنظمة أنهم على استعداد لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة إذا أتيحت لنا الفرصة للقيام بذلك.

 

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