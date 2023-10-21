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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حل الدولتين.. عبد المنعم سعيد: قمة القاهرة للسلام تفرض ضرورة تقديم المساعدات لغزة

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

علق عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

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وقال عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قمة القاهرة للسلام  أكدت على ضرورة تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة".

 

وأضاف عبد المنعم سعيد: "لابد أن يتم العمل على حل الأزمة الأساسية من خلال حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام العادل".

 

وتابع عبد المنعم سعيد: "مصر لديها مشروع وطني قائم على بناء الدولة المصرية ونحن في المرحلة الثاية من رؤية مصر 2030 ولا نريد إقليم ممتلئ بالأزمات ونحتاج إلى إقليم مستقر".

 

وأكمل عبد المنعم سعيد: "قمة القاهرة للسلام ركزت على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار"، مضيفا: "الجميع سوف يدرك تواجد تكتل يرفض استمرار التصعيد الجاري حاليا ".

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