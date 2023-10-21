حامد فارس: 80% من اليهود يطالب حكومة نتنياهو بترك السلطة.. فيديو

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، أن 80% من الشعب اليهودي يطالب حكومة نتنياهو بالخروج من السلطة.

وأوضح حامد فارس خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، إن قمة القاهرة للسلام هي قمة تحذيرية لخطورة الأوضاع في الشرق الأوسط وداخل فلسطين، موضحا أن الرئيس السيسي أراد أن يضع العالم كله أمام ما يواجهه الشعب الفلسطيني الأعزل الذي له حق كبير منتزع ومنتهك.

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وأشار إلى أن مصر مدركة خطورة مجمل الأوضاع في الشرق الاوسط بل والعالم كله، موضحا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يقل أهمية عن الحرب الروسي الأوكرانية بل يزيد عن الأزمة الروسية الاوكرانية.



وأوضح حامد فارس، أن احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيه تهديد كبير لدول كبيرة ومؤثرة في المنطقة وهي مصر وفلسطين ولن يسمحا بتصفية القضية الفلسطينية.