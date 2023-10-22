خبير استراتيجي: فرامل الحرب غير موجودة في إسرائيل

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل جزء من المجتمع الدولي والغربي، وعلى مدى عقود طويلة هناك تكامل إسرائيلي داخل المجتمع الغربي، واليهود من مؤسسي إسرائيل جاءوا من أحزاب اشتراكية في أوروبا.

وأشار "عبد الجواد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي خيري رمضان، إلى أن أسلحة الكتلة الشرقية في البداية هي من بنت الجيش الإسرائيلي، موضحًا أنه في الاستطلاع الرأي الذي تم عقب 7 أكتوبر، كانت هناك كتلة ترفض مد إسرائيل بالسلاح والإمدادات الأخرى.

عملية 7 أكتوبر رائعة

وشدد على أن حل القضية الفلسطينية لن يكون بخطف المدنيين، وأن عملية 7 أكتوبر رائعة واقتحمت الحدود ووصلت للمناطق العسكرية ولم تقتحم بيتًا مدنيًا، مؤكدا أن كل العرب سعداء من ما حدث لكن نتائجها إلى الآن مخيفة.

وأوضح أن أسوأ سيناريوهات ما يحدث الآن قد يصل إلى حرب بين قوى عظمى، مؤكدًا أن الأمر الآن مخيف وأسوا المواقف أنك تتعامل مع طرف لديه قدرة ومدفوع بدوافع غير عقلانية، معقبًا: "الفرامل مش موجودة عن إسرائيل".