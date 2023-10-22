عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل فلسطيني : مصر لم تغلق معبر رفح .. والاحتلال لا يرغب في دخول المساعدات

صدى البلد

علق جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

محلل فلسطيني: السيسي تحرك لفرض التهدئة في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان

دقيقة حدادًا على أرواح غزة.. سهير المرشدي تنعى شهداء فلسطين بهذه الطريقة

 

وقال جهاد الحرازين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة وحتى الآن ".

أضاف جهاد الحرازين :" القيادة المصرية لم تترك أي منبر دولي إلا وتتحدث عن القضية الفلسطينية ".

تابع جهاد الحرازين :" مصر لم تغلق معبر رفح على مدار التاريخ لكن الاحتلال الإسرائيلي هو من قام بقصف الجانب من الجانب الفلسطيني ".

واكمل جهاد الحرازين :" الاحتلال لا يرغب في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة".

مصر معبر رفح قطاع غزة اخبار التوك شو أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

ترشيحاتنا

نفخ بكمبروسر.. استدعاء شهود العيان في واقعة معاق الحوامدية

فضل قيام الليل في الإسلام.. وقته وعدد ركعاته

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

إصابة جندي إسرائيلي جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع على الحدود اللبنانية

لماذا يتمسك الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بريا؟.. فيديو

محطة توليد كهرباء بغزة: التيار منقطع منذ 10 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ