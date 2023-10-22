محلل فلسطيني : مصر لم تغلق معبر رفح .. والاحتلال لا يرغب في دخول المساعدات

علق جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال جهاد الحرازين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة وحتى الآن ".

أضاف جهاد الحرازين :" القيادة المصرية لم تترك أي منبر دولي إلا وتتحدث عن القضية الفلسطينية ".

تابع جهاد الحرازين :" مصر لم تغلق معبر رفح على مدار التاريخ لكن الاحتلال الإسرائيلي هو من قام بقصف الجانب من الجانب الفلسطيني ".

واكمل جهاد الحرازين :" الاحتلال لا يرغب في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة".