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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 18جنيه .. مفاجأة فى أسعار الأرز بعد قرار الحكومة

الأرز
الأرز

تسعى الدولة من خلال مبادراتها إلى توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي من بينها أسعار الأرز، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها منع احتكار التجار خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع .

 

تحرك فوري لخفض أسعار الأرز

واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة القرارات العاجلة التي من شأنها أسعار الأرز خاصة بعد الزيادة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام السابقة من خلال توفير  الأرز بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المعارض التي انتشر فى كافة ربوع مصر وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

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استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

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استقرار أسعار الأرز في السوق المصرية اليوم الخميس


مبادرة حكومية لخفض أسعار السلع 


وبدأت مبادرة الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،  وذلك بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وبعد قرار الحكومة بإطلاق مبادرة لتخفض أسعار السلع الأساسية سجلت أسعار السلع الغذائية في المبادرة انخفاض حيث يتم بيع السكر بـ 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.

طرح الأرز بالمجمعات الاستهلاكية

 
وتم طرح الأرز فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار فى متناول جميع المواطنين حيث أن الـ 50 جنيه المقررة لدعم الفرد تتيح له شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيها ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.


وسيكون المعروض من الأرز في الأسواق أرخص من المعروض في السوبر ماركت كما بعض المجمعات الاستهلاكية موجود بها كميات من الأرز ولم تباع.

أسعار السلع الغذائية بعد قرار الحكومة

-  أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو، والسائب بـ 36.5 جنيه

- الأرز يترواح بين 18 و20 جنيها للكيلو
- عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو

- الجبنة مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجبنة 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها.


أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

- سجل سعر السكر لهذا الشهر معبأ 1 كجم سعر 13 جنيها.

- سجل سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيها.

- سجل أرز معبأ 1 كجم 12.60جنيه.

- سجل سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيه.

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- سجل سعر مكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

- سجل سعر عدس مجروش 500 جم 12 جنيها.

- سجل سعر فول معبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

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