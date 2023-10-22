مصرع 6 ستة أوكرانيين وإصابة 14 بقصف روسي على خاركيف

أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل ستة أشخاص وجرح 14 آخرون في قصف صاروخي روسي، السبت، أصاب مستودعا لشركة بريد أوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليج سينيغوبوف إن "القتلى الستة والجرحى الـ 14 نتيجة هجوم المحتلين كلهم من موظفي الشركة الذين كانوا داخل محطة نوفا بوشتا".

وأضاف أن "الضحايا الذين تراوح أعمارهم بين 19 و42 عاما أصيبوا بشظايا وجروح ناجمة عن انفجارات".

وتابع أنه من بين الـ 14 الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، هناك سبعة في حالة خطيرة، لافتا إلى أن "الأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتهم".

وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، أطلقت القوات الروسية في منطقة بيلغورود الروسية شمال خاركيف صواريخ "اس 300" أصاب اثنان منها المستودع.

وقال المتحدث باسم المكتب دميترو شوبينكو لإذاعة "سوسبيلني" الحكومية الأوكرانية أن العمل مستمر في الموقع لـ"تحديد العدد الدقيق للجرحى والقتلى".