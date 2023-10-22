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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الأمريكي .. 70% خصم على أسعار شيفروليه كابتيفا

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا موديل 2023

أعلن مجلس الوزراء الموافقة إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التي حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

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وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتأتى السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 ، واحدة من اهم السيارات ، التى يتم البحث عنها داخل اسواقنا العربية والعالمية .

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة شيفروليه  كابتيفا موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 12.718 دولار ، أما الفئة المتوسطة 9.539 دولار ، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 8.903 دولار .

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتستمد السيارة شيفروليه  كابتيفا موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 149 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على عدة تجهيزات تشمل، حساسات ركن، كاميرا خلفية و 360 درجة محيطة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف "مالتي فانكشن"، وخاصية تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، إلى جانب مرايات كهربائية، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وحصلت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و مشغل اقراص مدمجة CD، وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مدخل USB، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح للقراءة.

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

وتتمتع السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بالعديد من تقنيات الحماية ومنها، خاصية دعم المكابح BA، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام الوسائد الهوائية المتقدمة، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

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