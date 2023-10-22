عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تطور جهاز iPad القابل للطي.. وهذا موعد إطلاقه

آبل تطور جهاز iPad
آبل تطور جهاز iPad القابل للطي

في عالم الأجهزة القابلة للطي، غابت شركة آبل Apple، منذ فترة طويلة عن الساحة، تاركة سامسونج وجوجل وهواوي وهونر وموتورولا تهيمن على هذا القطاع بالسوق، ومع ذلك، تستعد عملاقة التقنية الأمريكية حاليا لإثبات وجودها من خلال اتباع نهج فريد من نوعه، وهو الدخول إلى الساحة القابلة للطي من خلال باب الأجهزة اللوحية.

وبدلا من إنتاج هاتفا قابلا للطي، تعمل شركة آبل على تسريع تطوير جهاز iPad القابل للطي، بهدف قيادة الطريق في سوق الأجهزة اللوحية القابلة للطي غير المستغلة.

 

بشريحة eSIM.. آبل تعلن عن نسخة جديدة من iPad 2022

آبل تستعد لطرح أجهزة آيباد أكثر تطوراً

 

آبل تعمل على تسريع عملية تطوير جهاز iPad القابل للطي

أفادت مصادر سلسلة التوريد أن شركة آبل تعمل مع الموردين لتطوير جهاز iPad قابل للطي، ويمكن في وقت مبكر من نهاية عام 2024 أن يبدأ الإنتاج على نطاق صغير.

وتشير التقارير الأخيرة من DigiTimes، إلى أن شركة آبل تعمل الآن على تغيير استراتيجيتها لاغتنام فرصة جديدة في قطاع الأجهزة اللوحية القابلة للطي، حيث تتعاون مالكة آيفون بشكل وثيق مع مورديها، بهدف بدء إنتاج صغير الحجم لجهاز iPad القابل للطي بحلول أواخر عام 2024.

ومن المحتمل أن تتطلق آبل جهاز آيباد القابل للطي، بحلول نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025، كما توقع المحلل Ming-Chi Kuo نفس الشيء قبل بضعة أشهر، ووفقا له، فإن جهاز iPad القابل للطي سيحتوي أيضا على مسند خفيف الوزن من ألياف الكربون.

وكشفت مصادر سلسلة التوريد أن شركة آبل تعمل منذ أربع سنوات على المنتجات القابلة للطي، وتجري باستمرار تغييرات على التصميم، وقد تبدأ الشركة مرحلة الإنتاج الضخم بمجرد نهاية عام 2024.

وأشار بعض المطلعون على الأمر، إلى أن شركة آبل تعمل على هذا المشروع منذ عام 2023 وحصلت على براءات اختراع رئيسية للتصميم والوظائف، تكشف رسومات براءة الاختراع عن جهاز لوحي أنيق قابل للطي مزود بآلية مفصلية مرنة، مما يضفي جمالية رفيعة وأنيقة مع براعة شركة آبل المميزة.

آبل تعمل على جهاز iPad Air بشاشة مقاس 12.9 بوصة

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة آبل،ومقرها كوبرتينو على جهاز iPad Air التالي بشاشة مقاس 12.9 بوصة، وبالتالي سيكون أكبر طراز iPad Air حتى الآن، وهذا من شأنه أيضا أن يضعه على قدم المساواة مع iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، ومع ذلك، فإنه سيأتي بشاشة من نوع LCD بدلا من مصباح LED الصغير الموجود في iPad Pro.

وفي السابق، كشف تقرير صادر عن موقع 9to5Mac أيضًا أن شركة آبل كانت تعمل على إصدارين من iPad Air (الجيل السادس)، وأن هناك  أربعة نماذج منفصلة قيد التطوير، اثنان منها في WiFi وCellular، ومع ذلك، فإن التطور الأخير يشير بالفعل إلى حجمين للشاشة للجيل القادم من Air.

آبل تعمل على جهاز iPad Air بشاشة مقاس 12.9 بوصة
آبل Apple آيباد آيباد القابل للطي iPad

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

محدش يقدر يتكلم معاه.. أحمد شوبير: نجم الأهلي طلب الرحيل لهذا النادي

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

2,754 جنيها للجرام.. زلزال عنيف يضرب أسعار الذهب

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

قرار عاجل في قضية إنهاء حياة صيدلي حلوان

موضوعات متعلقة

حيل محدش يعرفها.. لو واتساب خلص ذاكرة تليفونك جرب الطرق دى

تسريبات تكشف أسرار هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Fold 6

لا تفوت هذا العرض.. خصم 35% على موبايل أوبو Oppo A78

حصريا لـ أندرويد.. واتساب يطلق خاصية انتظرها ملايين المستخدمين عدة سنوات

شاومي أرخص من جوجل.. مقارنة بين Pixel 8 Pro و Xiaomi 13T Pro

عرض خرافي .. خصم 5700 جنيه على أحدث موبايلات سامسونج في مصر

واتساب يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدميه على أندرويد

ببطارية عملاقة.. فيفو تطلق هاتف جديد للشباب بـ6322 جنيه

ترشيحاتنا

هشام آمنة: استثمارات الدولة بالسويس بلغت 39 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

جريمة طريق الواحات.. العثور على 3 جثامين داخل سيارة | تفاصيل

للمزكي أجران.. الأزهر للفتوى: يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبي

مع اقتراب موسم نزلات البرد.. 3 مكونات طبيعية تقلل من إصابتك

لعشاق الأمريكي .. 70% خصم على أسعار شيفروليه كابتيفا

صحف السعودية: ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا ويجتمع بالسيناتور جراهام.. وجيش الإحتلال يعلن مقتل قائد القوات الصاروخية لـحماس.. أمريكا ترسل أنظمة دفاع جوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدوا لتغيير الساعة.. كل ما تريد معرفته عن العودة من جديد للتوقيت الشتوي

بالعباءة السوداء.. شاهد إطلالة أصالة في حفلها الأخير تشعل السوشيال ميديا

الكاتبة الفرنسية إيف كورى.. عائلتها صاحبة 5 جوائز نوبل.. اكتشف الحكاية

طعمه تحفة.. طريقة عمل الموغات بأسرار أهل الصعيد

فيديو

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة.. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ