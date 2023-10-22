آبل تطور جهاز iPad القابل للطي.. وهذا موعد إطلاقه

في عالم الأجهزة القابلة للطي، غابت شركة آبل Apple، منذ فترة طويلة عن الساحة، تاركة سامسونج وجوجل وهواوي وهونر وموتورولا تهيمن على هذا القطاع بالسوق، ومع ذلك، تستعد عملاقة التقنية الأمريكية حاليا لإثبات وجودها من خلال اتباع نهج فريد من نوعه، وهو الدخول إلى الساحة القابلة للطي من خلال باب الأجهزة اللوحية.

وبدلا من إنتاج هاتفا قابلا للطي، تعمل شركة آبل على تسريع تطوير جهاز iPad القابل للطي، بهدف قيادة الطريق في سوق الأجهزة اللوحية القابلة للطي غير المستغلة.

آبل تعمل على تسريع عملية تطوير جهاز iPad القابل للطي

أفادت مصادر سلسلة التوريد أن شركة آبل تعمل مع الموردين لتطوير جهاز iPad قابل للطي، ويمكن في وقت مبكر من نهاية عام 2024 أن يبدأ الإنتاج على نطاق صغير.

وتشير التقارير الأخيرة من DigiTimes، إلى أن شركة آبل تعمل الآن على تغيير استراتيجيتها لاغتنام فرصة جديدة في قطاع الأجهزة اللوحية القابلة للطي، حيث تتعاون مالكة آيفون بشكل وثيق مع مورديها، بهدف بدء إنتاج صغير الحجم لجهاز iPad القابل للطي بحلول أواخر عام 2024.

ومن المحتمل أن تتطلق آبل جهاز آيباد القابل للطي، بحلول نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025، كما توقع المحلل Ming-Chi Kuo نفس الشيء قبل بضعة أشهر، ووفقا له، فإن جهاز iPad القابل للطي سيحتوي أيضا على مسند خفيف الوزن من ألياف الكربون.

وكشفت مصادر سلسلة التوريد أن شركة آبل تعمل منذ أربع سنوات على المنتجات القابلة للطي، وتجري باستمرار تغييرات على التصميم، وقد تبدأ الشركة مرحلة الإنتاج الضخم بمجرد نهاية عام 2024.

وأشار بعض المطلعون على الأمر، إلى أن شركة آبل تعمل على هذا المشروع منذ عام 2023 وحصلت على براءات اختراع رئيسية للتصميم والوظائف، تكشف رسومات براءة الاختراع عن جهاز لوحي أنيق قابل للطي مزود بآلية مفصلية مرنة، مما يضفي جمالية رفيعة وأنيقة مع براعة شركة آبل المميزة.

آبل تعمل على جهاز iPad Air بشاشة مقاس 12.9 بوصة

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة آبل،ومقرها كوبرتينو على جهاز iPad Air التالي بشاشة مقاس 12.9 بوصة، وبالتالي سيكون أكبر طراز iPad Air حتى الآن، وهذا من شأنه أيضا أن يضعه على قدم المساواة مع iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، ومع ذلك، فإنه سيأتي بشاشة من نوع LCD بدلا من مصباح LED الصغير الموجود في iPad Pro.

وفي السابق، كشف تقرير صادر عن موقع 9to5Mac أيضًا أن شركة آبل كانت تعمل على إصدارين من iPad Air (الجيل السادس)، وأن هناك أربعة نماذج منفصلة قيد التطوير، اثنان منها في WiFi وCellular، ومع ذلك، فإن التطور الأخير يشير بالفعل إلى حجمين للشاشة للجيل القادم من Air.