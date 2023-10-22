جرائم حرب.. الجامعة العربية و"الهلال والصليب الأحمر" تنددان بجرائم الاحتلال في غزة

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، ظهر اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مؤتمرا صحفيا، حول الأوضاع الانسانية في قطاع غزة في ظل الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحضور السفير هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور صالح التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن قطاع غزة يعاني لليوم الخامس عشر على التوالي من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة التصعيد الأخير والخطير، والحصار الإسرائيلي الجائر، غير الانساني على القطاع وقطع الكهرباء والماء والوقود، ومنع الإمدادات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، مع استمرار الهجمات العسكرية والقصف العشوائي على جميع الاحياء في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين ، والتي طالت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنايات السكنية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من الاطفال والنساء.



وأضافت السفيرة أبو غزالة، أن القوة القائمة بالاحتلال تقوم بسياسة العقاب الجماعي باستهداف المدنيين عمدا وقصف منازلهم وتدميرها بالكامل وتهجيرهم القسري، حيث تفاقمت الكارثة الانسانية، مع انهيار القطاع الصحي الذي امتلأت مستشفياته ومراكزه الصحية بالمصابين، ونفذت إمداداته من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية والعاجلة والوقود، نتيجة للعدد الهائل من الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيين جراء الانتهاكات المستمرة، بالإضافة إلى واستهداف العاملين في القطاع الصحي والانساني اثناء تأدية واجبهم الانساني.



وأكدت السفيرة أبو غزالة، أن استمرار الوضع الخطير اللاإنساني في قطاع غزة سوف يؤدي إلى معاناة لا حدود لها مذكرة بالفاجعة الخطيرة والمجزرة التي حصلت بالمستشفى المعمداني والتي راح جراء قصفها المئات من الأطفال والنساء، مشددة، على ضرورة ان يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه الحرب والمأساة الانسانية غير المسبوقة، والسماح بتدفق الامدادات والاحتياجات الطبية والادوية المنقذة للحياة.



وأشادت أبو غزالة بالدور الكبير الذي تقوم به جمهوررية مصر العربية لتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وكذلك الشكر للهلال الأحمر المصري على الجهود والمساعي المبذولة لتنسيق الاحتياجات الانسانية مع الهلال الاحمر الفلسطيني وتأمين إيصالها إلى قطاع غزة للمتضررين، بالإضافة إلى استجابة الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للحد من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر 2.3 مليون فلسطيني، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني الباسل باحتياجاته في هذا الوقت العصيب، للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم.



وأوضحت أبو غزالة أنه ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، نحو 70% من حصيلة الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمسنين، كما يقدر عدد النازحين داخل القطاع بمليون شخص، منهم 513 ألف لجأو إلى المنشآت التابعة للاونروا، وقد وثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجوم ضد العاملين في القطاع الصحي، و69 اعتداء على المنشآت الصحية كما استشهد أكثر من 37 من العاملين الصحيين، واصيب العشرات منهم، وتضررت و32 سيارة اسعاف، وهنالك 7 مشافي توقفت عن تقديم الخدمة تماما.



كما أشارت السفيرة أبو غزالة، إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحرص دائماً على دعم الدول الأعضاء التي تمر بأزمات إنسانية، من خلال آليات عملها المختلفة المتمثلة بالمجالس الوزارية المتخصصة ومنظماتها التابعة لها، لتلبية احتياجات تلك الدول، حيث أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دروته غير العادية التي انعقدت بتاريخ 11/10/2023، بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن في دولة فلسطين، والذي حذر من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، وأكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إليه.



من جانبه أكد الدكتور صالح التويجري، رئيس المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، أن الكارثة التي يشهدها قطاع غزة واحدة من أكبر الكوارث التي يشهدها العالم، مؤكدا أن غزة تعاني من حصار مطبق واستهداف للمنشآت والمدنيين، وترتكب سلطات الاحتلال انتهاكات غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني، والتي تعمل المنظمة على توثيقها لكونها ترقى لجرائم حرب.

وأوضح التويجري أننا أمام جريمة مكتملة الأركان تحدث على أراضي غزة من استهداف للمدنيين واستهداف لرجال الإسعاف والانقاذ وحصار مطبق غير مسبوق، إضافة القصف الجوي المستمر وحرمانها من المساعدات الأساسية والإنسانية، مشيرا الى ان المنظمة طلبت من المانحين والمنظمات والجمعيات

التوقف عن إرسال المساعدات لحين تصريف وإدخال المساعدات المتراكمة في معبر رفح.

ووجه رئيس المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، الشكر لجمهورية مصر العربية لاستقبال المساعدات ومحاولة إيصالها الى قطاع غزة، لافتا الى ان تلك المساعدات مهما بلغت فهي قليلة بالنسبة لشعب كامل تحت الحصار، مشيرا إلى أن إرسال قوات الاحتلال اشعارات للمستشفيات بضرورة اخلائها من المرضى أو من يلجأ إليها هى جريمة كبرى أخرى ترتكبها قوات الاحتلال.