كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة| تفاصيل

يتعرض دائما أصحاب السيارات الي عدة مواقف حرجة علي الطريق السرع ومنها ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بشكل مفاجئ ، وذلك العطل يجب التعامل معه بحذر شديد ، انه من شأنه أن يحدث أضرار جسيمة بمحرك السيارة ويؤدي الي تلفه ، وبسبب ذلك العطل يمكن أن يتم تعطيل المحرك ولا يعمل مرة أخري .
ومن هنا يجب التعامل مع ارتفاع حرارة السيارة بحذر شديد، وذلك قبل أن ترتفع الي درجة الخطر، ويمكن لسائق السيارة معرفة درجة الحرارة من خلال المؤشر المتواجد باللوحة عدادات السيارة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري طريقة التعامل الصحيح مع درجة حرارة السيارة المرتفعة :
1- أغلاق مكيف السيارة اذا كان يعمل :
عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة والتكيف يعمل ، فـ يجب علي الفور أغلاق مكيف السيارة ، وذلك من اجل تقلقل الضغط علي محرك السيارة ، ومن شأنه أيضا أن يعمل علي خفض درجة الحرارة المرتفعة .
2- التوقف في مكان امن :
يجب أن يقوم سائق السيارة بالتوقف علي جانب الطريق في مكان امن ، وذلك اذا شعر بارتفاع في درجة حرارة السيارة ، ويجب أن يترك السيارة لمدة تتراوح ما بين 15 الي 30 دقيقة ، وذلك لتعود السيارة الي معدل حرارتها الطبيعي .
3- إعادة تشغيل محرك السيارة :
بعد انخفاض درجة الحرارة يجب أن تقوم بتشغيل السيارة مري أخري مع مراقبة عداد الحرارة المتواجد باللوحة العدادات ، ومن ثم يقوم صاحب السيارة بالذهاب الي اقرب مركز لإصلاح السيارة ومعرفة العطل المتواجد بها .
- محاذر يجب الابتعاد عنها عند ارتفاع حرارة محرك السيارة :
1- التوقف بالسيارة وعدم الاستمرار في الحركة :
استمرار تحرك السيارة وحرارتها مرتفعة من شأنه أن يحدث أضرار كبيرة بالسيارة يصعب إصلاحها فيما بعد ، وبالتالي يجب التوقف بها اذا كان لا يمكنها الحركة .
2- لا تفتح غطاء الردياتير عند التوقف مباشرا :
بعد التوقف بالسيارة اذا كانت حرارتها مرتفعة لا يجب علي سائق السيارة أن يقوم بفتح غطاء الردياتير وذلك بسبب ارتفاع حرارة السيارة بشكل كبير والذى يمكنه أن يعرضك للخطر ، ويجب عليه الانتظار حتي تهدئ السيارة وتنخفض درجة حرارتها .