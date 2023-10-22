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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة| تفاصيل

كيف يمكن التعامل
كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

يتعرض دائما أصحاب السيارات الي عدة مواقف حرجة علي الطريق السرع ومنها ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بشكل مفاجئ ، وذلك العطل يجب التعامل معه بحذر شديد ، انه من شأنه أن يحدث أضرار جسيمة بمحرك السيارة ويؤدي الي تلفه ، وبسبب ذلك العطل يمكن أن يتم تعطيل المحرك ولا يعمل مرة أخري .

 كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

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ومن هنا يجب التعامل مع ارتفاع حرارة السيارة بحذر شديد، وذلك قبل أن ترتفع الي درجة الخطر، ويمكن لسائق السيارة معرفة درجة الحرارة من خلال المؤشر المتواجد باللوحة عدادات السيارة .

 كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري طريقة التعامل الصحيح مع درجة حرارة السيارة المرتفعة :

 كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

1- أغلاق مكيف السيارة اذا كان يعمل :

كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة والتكيف يعمل ، فـ يجب علي الفور أغلاق مكيف السيارة ، وذلك من اجل تقلقل الضغط علي محرك السيارة ، ومن شأنه أيضا أن يعمل علي خفض درجة الحرارة المرتفعة .

2- التوقف في مكان امن :

كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

يجب أن يقوم سائق السيارة بالتوقف علي جانب الطريق في مكان امن ، وذلك اذا شعر بارتفاع في درجة حرارة السيارة ، ويجب أن يترك السيارة لمدة تتراوح ما بين 15 الي 30 دقيقة ، وذلك لتعود السيارة الي معدل حرارتها الطبيعي .

3- إعادة تشغيل محرك السيارة :

كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

بعد انخفاض درجة الحرارة يجب أن تقوم بتشغيل السيارة مري أخري مع مراقبة عداد الحرارة المتواجد باللوحة العدادات ، ومن ثم يقوم صاحب السيارة بالذهاب الي اقرب مركز لإصلاح السيارة ومعرفة العطل المتواجد بها .

- محاذر يجب الابتعاد عنها عند ارتفاع حرارة محرك السيارة :

1- التوقف بالسيارة وعدم الاستمرار في الحركة :

كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

استمرار تحرك السيارة وحرارتها مرتفعة من شأنه أن يحدث أضرار كبيرة بالسيارة يصعب إصلاحها فيما بعد ، وبالتالي يجب التوقف بها اذا كان لا يمكنها الحركة .

2- لا تفتح غطاء الردياتير عند التوقف مباشرا :

كيف يمكن التعامل مع درجة حرارة السيارة المرتفعة

بعد التوقف بالسيارة اذا كانت حرارتها مرتفعة لا يجب علي سائق السيارة أن يقوم بفتح غطاء الردياتير وذلك بسبب ارتفاع حرارة السيارة بشكل كبير والذى يمكنه أن يعرضك للخطر ، ويجب عليه الانتظار حتي تهدئ السيارة وتنخفض درجة حرارتها .

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