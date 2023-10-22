مفاجآت سعيدة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا .. تفاصيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم بإستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا المقرر لها مساء الثلاثاء في إياب دور الــ8 لبطولة الدوري الإفريقي.



وشهد مران اليوم مفاجأة سعيدة تضمنت مشاركة محمود متولي لأول المرة الموسم الحالي بعد تعافيه من الإصابة.



كما شارك في المران كل من إمام عاشور ومحمد مجدي افشة وعلي معلول ورامي ربيعه بينما ادي أنتنوني موديست بعض التدريبات بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن مواجهة الذهاب أمام سيمبا التنزاني.



ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.



وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الواحدة ظهرًا باستاد القاهرة، ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.