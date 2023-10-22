حسين لبيب لجمهور الزمالك: سنة وحاسبونا كمجلس منتخب

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه سيعمل هو ومجلسه بكل الجهد لخدمة نادي الزمالك، قائلا:" بقول للجماهير ادونا سنة وحاسبونا".

وأوضح حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" "حضر في الانتخابات مجموعة من الشخصيات المؤثرة في النادي بما في ذلك فرج عامر وعائلة العدل وزكريا عزمي وفهمي عمر، وهذا أثر بشكل إيجابي على مشهد الانتخابات.

وأوضح أن هناك صورة ذهنية جديدة للزمالك وهي المنافسة الرياضية وليس صراع مع أحد، مبينا أن المجلس الجديد لديه فكر تنظيمي لتحقيق أحلام الزمالك والمنافسة القوية.