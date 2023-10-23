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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية.. خطوات جديدة من التعليم العالي لحماية الطلاب من النصب

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

٢٤ أكتوبر .. جامعة القاهرة تغلق باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسى الصيفى

أعلنت كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة ، عن موعد غلق  باب طلبات التظلم على نتائج الامتحانات  .

 

جامعة حلوان : علي الطلاب انهاء اجراءات التقدم للكليات في اسرع وقت

اعلنت جامعة حلوان انه علي طلاب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الذين لم يتقدمو لاجراء الكشف الطبي و تقديم الاوراق الخاصة بهم الي الكليات حتي الان سرعة انهاء الاجرائات الخاصة بهم خلال الايام المقبلة .

 

لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية.. خطوات جديدة من التعليم العالي لحماية الطلاب من النصب

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إغلاق العديد من الكيانات الوهمية في الآونة الأخيرة ، لذا سعت الوزارة إلى تقديم كافة الخطوات لحماية الطلاب من النصب .

 

ألسن جامعة عين شمس تنظم سوق خيرى للكتب..اليوم
ينظم قطاع الدراسات االعليا والبحوث بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية بكلية الالسن جامعة عين شمس سوق خيري لطلاب الكلية فقط للكتب للاقسام التالية " العربية ، الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية .

 

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