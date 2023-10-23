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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

24 أكتوبر.. جامعة القاهرة تغلق باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة ، عن موعد غلق  باب طلبات التظلم على نتائج الامتحانات.

وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا ، انه تم فتح باب قبول طلبات التظلم من نتائج الامتحانات و ذلك حتى يوم ٢٤ أكتوبر الجاري بمقر إدارة الكلية.

 

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، اجتمع مجلس أمناء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس الأمناء، لمناقشة آخر تطورات الأعمال في المشروع، واتخاذ القرارات في عدد من الملفات المتعلقة به وإنجازه على الوجه الأكمل.

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وفي مستهل الاجتماع، وجه مجلس الأمناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته ودعمه ومتابعته وتوجيهاته المستمرة للمشروع ، الأمر الذي أدى إلى التقدم الكبير في إنجاز المشروع، كما وجه مجلس الأمناء الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الجهود البارزة في المشروع والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس الأمناء، مواصلة العمل في مشروع المعهد القومي للأورام الجديد بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى بعد حوالي عام للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان، حيث تم تصميم المستشفى وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى؛ مؤكدًا أن المستشفى مستعد لاستقبال المرضى من جميع أنحاء العالم، وسوف يكون قبلة علاجية بمواصفات دولية ونظرا  للخبرات الطبية الكبيرة والعالمية لأساتذة معهد الأورام بجامعة القاهرة.

 

واستعرض مجلس الأمناء حجم تقدم الأعمال في المشروع باعتباره مشروعا قوميا ضخما؛ وأشاد المجلس بحجم التطور والإنجاز في السنوات الثلاث الأخيرة، كما ناقش المجلس مشاكل سلاسل التوريد العالمية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وكيفية التغلب عليها. ونوه المجلس إلى أهمية ما تم من إسناد المشروع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وما تم من سرعة البدء في التنفيذ الفعلي للتعاقد في أعمال الانشاءات والتشطيبات والاليكتروميكانيكال طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، مما وفر مبالغ كبيرة تصل إلى الضعف لو حدث أي تباطؤ  في تنفيذ التعاقد نتيجة تسارع معدل الأسعار العالمية.

 

وتناقش مجلس الأمناء حول سبل زيادة التبرعات والتوسع في الحملة الإعلانية وتنوعها بوسائل مختلفة، حيث تبرع السيد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالنشر المجاني على قنوات صدى البلد ووسائلها الإعلامية المتعددة لزيادة معدل التبرعات  للمستشفى.

كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة طلبات التظلم

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