تخدم مصالح أشخاص.. حسين لبيب يعلن قرارا عاجلا بشأن قناة الزمالك

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عزمه الجلوس مع المسئولين في قناة نادي الزمالك (الشركة المتحدة)؛ لمناقشة الأمور المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هؤلاء المسئولين غير راضين عن إدارة القناة، والتي كانت تخدم مصالح أشخاص، بدلاً من النادي.

وأكد حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أنه سيعمل على زيادة شعبية نادي الزمالك وجماهيره، مشيرًا إلى أن شعبية النادي لا تُقارن، وأنه مستعد لملء أي استاد بجماهير الزمالك، حتى لو كان يتسع لـ 100 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العلاقات بين الأهلي والزمالك، أكبر الأندية في مصر وإفريقيا، ستبقى جيدة، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي؛ لضمان حفظ كل طرف لهويته، دون التعرض للآخر.