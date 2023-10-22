روسيا تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي علي مطاري دمشق وحلب الدوليين

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، اليوم الأحد، إن 7 طائرات إسرائيلية استهدفت من مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال كوليت: "نفذت 3 مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-15 و4 طائرات من طراز إف-16 هجمات انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط ​​على سوريا واستهدفت مطاري النيرب الدولي في حلب ودمشق الدولي، وتعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية".

وأكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أنه “نتيجة لتلك الغارات الجوية الإسرائيلية، تعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية وتعطل عمل المطارات".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الاعلام السورية، بخروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة بعد قصف صاروخي إسرائيلي.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، وجهت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مطاري حلب ودمشق في وقت سابق من هذا الصباح، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمدارج ووضعهما خارج الخدمة.

وقالت وكالة “سانا”، إنه هجوم دمشق، تسبب في مصرع عامل مدني وإصابة آخر.

وبدورها، أعلنت وزارة النقل السورية تضرر مدرج مطاري حلب ودمشق وخروجهم عن الخدمة بسبب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المطارين وتحويل جميع الرحلات الجوية القادمة إلى سوريا إلى مطار ‌اللاذقية. ⁩