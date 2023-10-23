حسين لبيب يعلن قرارات هامة فور توليه مسئولية إدارة الزمالك.. ويحسم ملف كهربا وتجديد فتوح

حل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

حسين لبيب لجمهور الزمالك: سنة وحاسبونا كمجلس منتخب

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه سيعمل هو ومجلسه بكل الجهد لخدمة نادي الزمالك، قائلا:" بقول للجماهير ادونا سنة وحاسبونا".

وأوضح حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" "حضر في الانتخابات مجموعة من الشخصيات المؤثرة في النادي بما في ذلك فرج عامر وعائلة العدل وزكريا عزمي وفهمي عمر، وهذا أثر بشكل إيجابي على مشهد الانتخابات.

وأوضح أن هناك صورة ذهنية جديدة للزمالك وهي المنافسة الرياضية وليس صراع مع أحد، مبينا أن المجلس الجديد لديه فكر تنظيمي لتحقيق أحلام الزمالك والمنافسة القوية.

بعد نجاحه في الإنتخابات.. مجلس الزمالك الجديد يحسم مصير فتوح مع القلعة البيضاء

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، أن لاعب الفريق أحمد فتوح لا يزال عقده ساري المفعول مع النادي، وأنه سيتم الجلوس معه ومع المدرب للبحث عن حلول وفهم موقفه ومستقبله مع الفريق.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدي البلد، إلى أن هدفه هو زيادة شعبية نادي الزمالك، وأنه يعتقد أن شعبية النادي الأبيض هي قوية وجارفة، معربا عن استعداده لبناء استاد جديد للنادي يتسع لمئات الآلاف من الجماهير.

أكد أيضًا أن الأهلي والزمالك هما أكبر ناديين في مصر وأفريقيا، وأنه سيعمل على الحفاظ على العلاقات الجيدة بينهما. سيتم تطوير بروتوكول تعاون بين الناديين يهدف إلى الحفاظ على استقلالية كل نادي دون التدخل في شؤون الآخر.

حسين لبيب أشار أيضًا إلى أهمية دعم القنوات الرياضية التي تعزز شعبية النادي وتستضيف العائلات الرياضية والشخصيات المؤثرة في العالم الرياضي، وعدم استغلالها في الهجوم على أشخاص.

يحل مشكلته بنفسه.. حسين لبيب يعلن قرارا عاجلا بشأن غرامة كهربا

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، حقيقة تقسيط غرامة كهربا، قائلا: "لسنا مسئولين عن حل مشكلة كهربا.. متمسكين بالحصول على الأموال كاش".

وأوضح حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: “أنا مش خسران حاجة، الفلوس بتزيد معاه، وخليهم معاه، ولن نتسامح في حق النادي”.

وأوضح: “إحنا كنادي مش خسرانين حاجة، دي غرامة من الفيفا، والفيفا قالت خدوا زيادة 5% مع كل شهر تأخير، وفي الآخر هناخد الغرامة بالفوائد بتاعتها”.

وعند سؤال الإعلامي أحمد موسى، عن سبل التقسيط، قال حسين لبيب: "مش مشكلتنا ندبر ليه تقسيط.. الفيفا مقالش لينا نقسط".

حسين لبيب: تلقينا تهنئة من مجلس الأهلي.. ولن نتعامل بمبدأ تصفية الحسابات

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، إن نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أرسل تهنئة لمجلس الزمالك الجديد بعد فوزه في الانتخابات، معلقا “نترقب استلام النادي رسمياً حتى يكون بإمكانهم الرد على تهنئة النادي الأهلي”.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك لم تُخدع، واختارت وفقاً لإرادتها لصالح النادي.

وأكد رئيس نادي الزمالك ، أنه لن يتعامل بمبدأ تصفية الحسابات، وأن مصلحة نادي الزمالك هي أهم من أي شيء آخر، مشيرا إلى أن هناك روحا رياضية واحتراما تجاه جميع المنافسين، وأن الكل مرحب به داخل نادي الزمالك.

أعرب عن احترامه وتقديره لأهالي الصعيد، وأنه لم يتعد على أي شخص، ولن يسمح بأي إساءة.

مجلس الزمالك المنتخب يناشد الجماهير للمشاركة في تقديم المساعدة للشعب الفلسطينى

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن نادي الزمالك أصدر بيانًا داعمًا للأشقاء الفلسطينيين في غزة وأن هذا البيان يعكس دعم النادي للشعب الفلسطيني في هذا الوقت الصعب.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنهم سيناشدون جماهير نادي الزمالك للمشاركة في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني ودعمهم في هذه الفترة الصعبة.

وأكد رئيس نادي الزمالك الجديد، أن بداية تحركهم كمجلس إدارة جديد نحو دعم قضية فلسطين ومشاركة جماهير الزمالك في هذا الجهد.

وقال إن الكلام الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية ينعكس حبه لنادي الزمالك ورغبته في خدمته ورفع شأنه.

ونوه بأن الجمعية العمومية اختارتهم لرئاسة النادي بمراعاة المصلحة العليا لنادي الزمالك، وأن هناك تغييرات ستأتي فيما يتعلق بقضايا مثل دعم الفلسطينيين وتطوير النادي والعمل الرياضي.

حسين لبيب مدافعا عن ممدوح عباس: أكتر واحد اتظلم

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، تعرض للظلم في السنوات الماضية، وتم تشويه صورته من قبل بعض الجماهير، مشيرا إلى أن ممدوح عباس هو شخص محب وعاشق لنادي الزمالك.

وقال، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “ علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الفترة المقبلة ستشهد كشف بعض الحقائق، بما في ذلك ما تعرض له ممدوح عباس، مؤكدًا أنه تعرض لظلم كبير على الرغم من عشقه لنادي الزمالك.

وأكد وجود شخصيات قيمة وقامات كبيرة في نادي الزمالك، مثل فاروق جعفر وحسن شحاتة، وأن جميع نجوم الزمالك مرحب بهم لخدمة النادي.

وأوضح أن لجنة كرة القدم ستكون مسئولية أحمد سليمان ومعه حسين السيد، وكشف عن تكليف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، برئاسة لجنة الاستثمار في النادي، بالإضافة إلى توليه ملف التسويق، ومعه هاني شكري.

تخدم مصالح أشخاص.. حسين لبيب يعلن قرارا عاجلا بشأن قناة الزمالك

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عزمه الجلوس مع المسئولين في قناة نادي الزمالك (الشركة المتحدة)؛ لمناقشة الأمور المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هؤلاء المسئولين غير راضين عن إدارة القناة، والتي كانت تخدم مصالح أشخاص، بدلاً من النادي.

وأكد حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أنه سيعمل على زيادة شعبية نادي الزمالك وجماهيره، مشيرًا إلى أن شعبية النادي لا تُقارن، وأنه مستعد لملء أي استاد بجماهير الزمالك، حتى لو كان يتسع لـ 100 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العلاقات بين الأهلي والزمالك، أكبر الأندية في مصر وإفريقيا، ستبقى جيدة، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي؛ لضمان حفظ كل طرف لهويته، دون التعرض للآخر.