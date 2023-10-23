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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قصف الاحتلال.. إحصائيات مرعبة لعدد الشهداء يوميا في قطاع غزة

غزة
غزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة  سلامة معروف، اليوم الاثنين، إن متوسط الشهداء الذين يقتلون يوميا جراء القصف الإسرائيلي نحو 350 شهيدا.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تصريحات صحفية، أنه خلال اليومين الماضيين الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين نزحوا عادوا إلى شمال قطاع غزة.

وأشار معروف في تصريحات الصحفية، إلى أن منظمة الأونروا التابعة لـ الأمم المتحدة، انسحبت من مناطق شمال قطاع غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4561 وأكثر من 14245 مصابا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهد 13 مواطنا فلسطينيا وأصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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