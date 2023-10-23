نجحنا في اختراقه 5 مرات.. اللواء نبيل عبد الوهاب: تدمير ميناء إيلات تم على مراحل

قدم برنامج “واحد من الناس” حلقة خاصة عن حرب أكتوبر، للحديث عن تفاصيل الحرب، بحضور أبطال العملية المدمرة إيلات والمخرجة أنعام محمد على والفنان هاني كامل والفنان محمد عبد الجواد.

وقال اللواء نبيل عبد الوهاب أحد ابطال عملية الاغارة علي ميناء إيلات، إن تدمير ميناء إيلات كان على مراحل، متابعا: فيلم الطريق إلى إيلات كان رائعا وتناول الحرب بشكل كبير وردود الافعال كانت قوية.

واسترسل الربان عمر عز الدين: خلال تنفيذ العملية إيلات تم كشف أمرنا من قبل جنود إسرائيليين، وكنا ننوي أن نقوم بتنفيذ العملية، ولكن خوفا من رد فعل الجانب الإسرائيلي تراجعنا، وقمنا بتنفيذ العملية مرة أخرى بعدها بفترة.

ولفت إلى أننا نجحنا في اختراق وهجوم ميناء إيلات 5 مرات، وهذا أمر لا يحدث.

