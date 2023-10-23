عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجحنا في اختراقه 5 مرات.. اللواء نبيل عبد الوهاب: تدمير ميناء إيلات تم على مراحل

نبيل عبد الوهاب أحد
نبيل عبد الوهاب أحد ابطال عملية الاغارة علي ميناء إيلات

قدم برنامج “واحد من الناس” حلقة خاصة عن حرب أكتوبر، للحديث عن تفاصيل الحرب، بحضور أبطال العملية المدمرة إيلات والمخرجة أنعام محمد على والفنان هاني كامل والفنان محمد عبد الجواد.

 

وقال اللواء نبيل عبد الوهاب أحد ابطال عملية الاغارة علي ميناء إيلات، إن تدمير ميناء إيلات كان على مراحل، متابعا: فيلم الطريق إلى إيلات كان رائعا وتناول الحرب بشكل كبير وردود الافعال كانت قوية.

واسترسل الربان عمر عز الدين: خلال تنفيذ العملية إيلات تم كشف أمرنا من قبل جنود إسرائيليين، وكنا ننوي أن نقوم بتنفيذ العملية، ولكن خوفا من رد فعل الجانب الإسرائيلي تراجعنا، وقمنا بتنفيذ العملية مرة أخرى بعدها بفترة.

ولفت إلى أننا نجحنا في اختراق وهجوم ميناء إيلات 5 مرات، وهذا أمر لا يحدث.
 

ايلات العملية المدمرة إيلات حرب اكتوبر ميناء إيلات إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

صوروا نفسكو فيديو| الكشف عن شبكة "فخ المراهقات" الدولية.. وهذه كواليس استدراجهن وابتزازهن

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

ترشيحاتنا

اقتحام نابلس وغارات على غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه في ليلة الأحد|شاهد

ميناء دمياط يستقبل سفينة مصرية قادمة من روسيا على متنها 60911 طن قمح

صرخة زوج أمام محكمة الأسرة: حرمتني من أولادي

عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: هنخصص دخل مباراة سيمبا لفلسطين

جنون الاحتلال.. استشهاد 400 شخص في ليلة واحدة بـ قطاع غزة

بعد 20 سنة.. كوكب غامض يرسل إشارات إلى الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات بالقدم مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة| احذر

أشهرها بقع بيضاء على اللسان.. أعراض نقص الحديدعند الحامل

ماذا تفعل  عشبة الريحان للجسم ؟

وجهت رسالة بالعبري لمواطني دولة الاحتلال.. ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن بسمة وهبة

فيديو

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ