بدلا من البنج في غزة..طفل فلسطيني يجري جراحة عاجلة وهو يقرأ القرآن..شاهد

تعاني مستشفيات قطاع غزة بسبب تصعيدات العدوان الإسرائيلي ونقص الوقود والمستلزمات الطبية ومنها “البنج” الذي يستخدام لتخدير المرضي في العمليات الجراحية.

وفي أثناء توقف ما لا يقل عن 10 مستشفيات في غزة، انتشر مقطع فيديو لطفل فلسطيني لم يتجاوز عمره الـ 10 سنوات على الأغلب يجري جراحة في قدمه بدون “مخدر ".

غزة

ظهر طبيب في مقطع الفيديو يجري الجراجة وبينما يقرأ الطفل الصغي آيات من القرآن الكريم يسكن بها الآلامه التي تسببت بها قوات الاحتلال الأسرائيلي.

وظهر الطفل يردد قوله -تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)، (سورة الإسراء: آية 23).