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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اوقفوا الإبادة الجماعية.. تظاهرات في بوسطن الأمريكية تضامنًا مع فلسطين | فيديو

تظاهرات في بوسطن
تظاهرات في بوسطن الأمريكية

تجمع آلاف الأشخاص في ميدان كوبلي بمدينة بوسطن الأمريكية، لدعم الفلسطينيين في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وحسب صحيفة "بوسطن هيرالد"، امتلأت ساحة كوبلي وشوارع باك باي بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين في مسيرة بعنوان “أوقفوا الإبادة الجماعية” التي دعت المواطنين في جميع أنحاء العالم إلى رؤية ما يحدث من الاحتلال والمطالبة بوضع حد للخسارة في أرواح الفلسطينيين.

ودعا المشاركون في المظاهرة على نطاق واسع إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب الاحتلال، ووضع حد للحصار على غزة، وإنهاء الدعم والمساعدات الأمريكية لإسرائيل.

 

كما أظهر العديد من المجموعات والأفراد اليهود دعمهم بشكل بارز لفلسطين، ولوحوا بلافتات تحمل رسائل مثل “ليس باسمنا”.

وقال إيلي جيرزون، عضو منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" المناهضة للصهيونية: "لقد شهدنا، كيهود، الإبادة الجماعية".

وأضاف "لقد اضطررنا إلى الفرار من منازلنا. لذلك نحن ضد الإبادة الجماعية. لا يمكننا استخدام حزننا لفرض المزيد من الحزن على الآخرين".

ميدان كوبلي غزة الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي الإبادة الجماعية

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