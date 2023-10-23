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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات 2023 بدون زيادات تحت 700 ألف جنيه

شاهد| سيارات 2023
شاهد| سيارات 2023 بدون زيادات تحت 700 ألف جنيه

بعد ارتفاع أسعار السيارات موديل 2023 توافر داخل السوق المصري للسيارات طرازات مختلفة من الإصدارات الجديدة منها سكودا فابيا، وهيونداي إلنترا اتش دى، وبيجو 301، وسيتروين سي اليزيه، وتويوتا بيلتا ، وتتواجد تلك السيارات رغم مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي إنتاج السيارات بالسلب .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات موديل  2023 بدون زيادات تحت 700 ألف جنيه :

1- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

تأتي سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4490 مم ، وعرض 1730 مم ، وارتفاع 1475 مم، وبها قاعدة عجلات طولها 2650 مم .

تويوتا بيلتا موديل 2023

تحصل سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 103 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر،

تباع سيارة  تويوتا بيلتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 695 ألف جنيه .

2- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

تتوافر سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4427 مم ، وعرض 1948 مم، وارتفاع 1466 مم، وبها قاعدة عجلات تصل الي 2652 مم .

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 

تتسارع سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 188 كم/ساعة .

تباع سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 699 ألف جنيه .

3- بيجو 301 موديل 2023 :

تأتي سيارة بيجو 301 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4442 مم، وعرض 1748 مم، وارتفاع 1466 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2652 مم .

 بيجو 301 موديل 2023

تصل سعة خزان وقود بيجو 301 موديل 2023 الي 50 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتنتج قوة 115 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

سعر سيارة بيجو 301 موديل 2023 الرسمي في سوق السيارات المصري يصل الي 699 ألف جنيه .

4- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 :

تتوافر هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4505 مم، وعرض 1541 مم، وارتفاع 1490 مم، وقاعدة عجلات 2650 مم .

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 

قوة سيارة  هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تصل الي 121 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

يبلغ سعر سيارة  هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 الرسمي بسوق السيارات المصري 700 ألف جنيه.

5- سكودا فابيا موديل 2023 :

تأتي سيارة سكودا فابيا موديل 2023 داخل سوق السيارات بطول 3992 مم، وعرض 1732 مم، وارتفاع 1467 مم، وبها قاعدة عجلات طول 2470 مم .

سكودا فابيا موديل 2023

تتسارع سيارة سكودا فابيا موديل 2023 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة، وتنقل القوة إلي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتحتاج الي 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

تتواجد سيارة سكودا فابيا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل إلي 700 ألف جنيه.

تويوتا بيلتا موديل 2023 سيتروين سي إليزيه موديل 2023 بيجو 301 موديل 2023 هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 سكودا فابيا موديل 2023

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