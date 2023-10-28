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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المستقلين الجدد يدين اجتياح غزة ويشيد برفض مصر تصفية القضية الفلسيطنية

صدى البلد

أكد حزب المستقلين الجدد إدانته الكاملة لاجتياح غزة وتضامنه الكامل مع قيادته، أيضا أكد الحزب إدانته الكاملة لاجتياح غزة ومايتم من جرائم حرب من إسرائيل علي أهل قطاع غزة.


كما أكد الحزب، في بيان له اليوم، إدانته ورفضه للموقف الامريكي الفرنسي البريطاني المؤيد لإسرائيل والذي يحاول بشتي الطرق تبرير ماتقوم به إسرائيل من جرائم وحشيه بالاضافة لما يحاوله الثلاثي من عرقلة أي إدانة دولية للعدوان الاسرائيلي.


وأكد الحزب تضامنه الكامل مع القياده السياسية وما تتخذه من مواقف تؤكد علي حرص الدولة علي الحفاظ علي الثوابت الوطنية جنبا إلي جنب إلى الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني.


و رأي الحزب، ان رفض مصر لتصفية القضية الفلسيطنية علي حساب دول الجوار هو المحور الأساسي حتي الأن للحفاظ علي القضية في ظل تخاذل دولي وإقليمي واضح.


وناشد الحزب كل القوي السياسية والشعبية إلي تلاحم أكبر مع القيادة السياسية للتأكيد في كل لحظة التطابق الكامل مابين الشعب والقيادة في مواقفها للحفاظ علي الوطن والقضية الفلسيطنية.

غزة القضية الفلسيطنية حزب المستقلين الجدد

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