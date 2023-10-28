أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 أكتوبر

يرصد موقع "صدى البلد" خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم السبت

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 32.36جنيه للشراء و 32.61 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم ليسجل 37.11 جنيه للشراء 37.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 34.17 جنيه للشراء 34.41 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 32.38 جنيه للشراء و32.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم السبت نحو 37.11 جنيه للشراء و 37.37 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 34.20 جنيه للشراء 34.41جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم السبت

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 32.47 جنيه للشراء و 32.62 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم السبت 37.22 جنيه للشراء و 37.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 34.29 جنيه للشراء و 34.45 جنيه للبيع.