عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم شعبان: معجب بطريقة أوسوريو.. وأطالب جماهير الزمالك بالصبر عليه

صدى البلد

أكد هيثم شعبان، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه من أشد المعجبين بالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك.


وقال شعبان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " أنا من أشد المعجبين بخوان أوسوريو لأن طريقة لعبه تتناسب مع طبيعة لعب الزمالك التي تهتم بالفنيات والكرة الجميلة".


وتابع: " تخيل لو كان أوسوريو متواجد في الزمالك منذ 3 سنوات أثناء وجود فرجاني ساسي ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بنشرقي، وضع الفريق والمدرب كان سيختلف بشكل كبير".


وأتم: "أوسوريو يلعب بأسلوب من أساليب كرة القدم الحديثة، وهو ما لا يتناسب مع جودة اللاعبين في الزمالك حاليا، لذلك يحتاج إلى الوقت من أجل تطبيق أفكاره بنجاح وأعد جماهير الزمالك بهذا الأمر".

الزمالك الكولومبي خوان كارلوس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو جماهير الزمالك هيثم شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديو

ترشيحاتنا

قيادي بحركة فتح: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المتحدث العسكري يعلن نتائج التحقيق في حادثي طابا ونويبع

حركة فتح : مصر والأردن يقدمان جهد غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني

إسرائيل تقصف غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا |شاهد

وزير خارجية إيران: فلسطين ليست وحدها

الحكومة الفلسطينية: الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه.. فستان تايلور سويفت في العرض الخاص لفيلمها يثير الجدل

فاكهة الموسم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

أبناء النجوم حديث السوشيال ميديا| ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها زيرو.. وابنة رانيا يوسف داخل الكنيسة

فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ