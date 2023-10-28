مفيدة للقلب وتقوية المناعة .. 10 فوائد لتناول اللوبيا الحمراء

تناول اللوبيا الحمراء يوفر العديد من الفوائد الصحية، فيما يلي عشر فوائد محتملة لتناول اللوبيا الحمراء وفقا لما نشره موقع هيلثي :

10 فوائد لتناول اللوبيا الحمراء

مصدر غني بالبروتين: تحتوي اللوبيا الحمراء على نسبة عالية من البروتينات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

تعزيز صحة القلب: اللوبيا الحمراء تحتوي على الألياف الغذائية والمغذيات الأخرى التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تحسن صحة القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم: بفضل احتوائها على الألياف الغذائية والمواد الغذائية ذات معدل هضم بطيء، تساعد اللوبيا الحمراء في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: اللوبيا الحمراء تحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في منع الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

زيادة الشبع وإدارة الوزن: نظرًا لاحتوائها على الألياف والبروتين، تساعد اللوبيا الحمراء في زيادة الشبع والسيطرة على الشهية، مما يساهم في إدارة الوزن.

تعزيز صحة العظام: اللوبيا الحمراء تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، وهي المعادن الأساسية لصحة العظام.

تعزيز صحة الدم: تحتوي اللوبيا الحمراء على مستويات عالية من الحديد والفولات، وهما ضروريان لإنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم.

تحسين صحة الجهاز المناعي: اللوبيا الحمراء تحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة مثل الفلافونويدات والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يُعتقد أن اللوبيا الحمراء تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان القولون والثدي.

دعم صحة الأمعاء: اللوبيا الحمراء تحتوي على مركبات تسمى الأوليغوساكاريدات التي تعمل كبريبايوتيك، وهي تساعد على تغذية البكتيريا الصديقة في الأمعاء وتعزيز التوازن الصحي للميكروبيوم الأمعائي.

قد يكون للأشخاص ذوي الحالات الصحية المحددة استجابة مختلفة لتناول اللوبيا الحمراء، وينبغي استشارة الطبيب قبل تضمينها في النظام الغذائي.