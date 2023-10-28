عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيدة للقلب وتقوية المناعة .. 10 فوائد لتناول اللوبيا الحمراء

لوبيا الحمراء
لوبيا الحمراء

تناول اللوبيا الحمراء يوفر العديد من الفوائد الصحية، فيما يلي عشر فوائد محتملة لتناول اللوبيا الحمراء وفقا لما نشره موقع هيلثي :

تأثير مهدئ.. 10 فوائد لتناول الشاي الأخضر بالنعناع

نشرة المرأة والصحة|تناول الشيبسي يصيبك بمرض خطير.. فاكهة منتشرة في الأسواق ومفيدة لمرضى السكري.. أصالة تخطف الأنظار خلال حفلها بموسم الرياض

10 فوائد لتناول اللوبيا الحمراء

مصدر غني بالبروتين: تحتوي اللوبيا الحمراء على نسبة عالية من البروتينات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

تعزيز صحة القلب: اللوبيا الحمراء تحتوي على الألياف الغذائية والمغذيات الأخرى التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تحسن صحة القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم: بفضل احتوائها على الألياف الغذائية والمواد الغذائية ذات معدل هضم بطيء، تساعد اللوبيا الحمراء في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: اللوبيا الحمراء تحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في منع الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

زيادة الشبع وإدارة الوزن: نظرًا لاحتوائها على الألياف والبروتين، تساعد اللوبيا الحمراء في زيادة الشبع والسيطرة على الشهية، مما يساهم في إدارة الوزن.

تعزيز صحة العظام: اللوبيا الحمراء تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، وهي المعادن الأساسية لصحة العظام.

تعزيز صحة الدم: تحتوي اللوبيا الحمراء على مستويات عالية من الحديد والفولات، وهما ضروريان لإنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم.

تحسين صحة الجهاز المناعي: اللوبيا الحمراء تحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة مثل الفلافونويدات والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يُعتقد أن اللوبيا الحمراء تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان القولون والثدي.

دعم صحة الأمعاء: اللوبيا الحمراء تحتوي على مركبات تسمى الأوليغوساكاريدات التي تعمل كبريبايوتيك، وهي تساعد على تغذية البكتيريا الصديقة في الأمعاء وتعزيز التوازن الصحي للميكروبيوم الأمعائي.

قد يكون للأشخاص ذوي الحالات الصحية المحددة استجابة مختلفة لتناول اللوبيا الحمراء، وينبغي استشارة الطبيب قبل تضمينها في النظام الغذائي.

10 فوائد لتناول اللوبيا الحمراء اللوبيا اللوبيا الحمراء تعزيز صحة الجهاز الهضمي الألياف الغذائية صحة القلب تنظيم مستويات السكر أنواع السرطانات سرطان القولون الخلايا تحمي الخلايا ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

موضوعات متعلقة

تناول الثوم في هذا التوقيت يسبب أضراراً خطيرة

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

تروي العطش وتلطف الجسم.. أطعمة طبيعية تغنيك عن الماء في حر الصيف

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

ترشيحاتنا

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

مصر تشهد ظاهرة خسوف القمر واكتمال البدر.. اعرف التوقيت

وزير الدفاع الأمريكي يطالب إسرائيل بحماية المدنيين في غزة

الحكومة الفلسطينية: نشكر مصر على موقفها القوى ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

مكافحة الالتهابات والأمراض.. فوائد تناول الكمون على الريق

نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق: يجب حل الدولتين لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الدجاج الكرسبى

سيدة تشكو من ألم أذنيها لمدة 4 أيام.. لن تتوقع ماذا وجدت بداخلها

احذر تناول جلد الدجاج.. يصيبك بأمراض خطيرة.. السرطان وحصوات الكلى الأبرز

سيدة في عمر 88 في حملة إعلانية تثير الجدل لسبب غير متوقع|شاهد

فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ