بعد الهزيمة من إنبي.. محمد صلاح يهاجم أوسوريو: بطل ألغاز!

فتح محمد صلاح نجم الزمالك السابق النار على خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي بعد الخسارة من إنبي بهدفين مقابل هدف.



قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليه الألغاز اللي بيعملها أوسوريو، هو مش عارف إنه بيدرب فرقة زي الزمالك".



وأضاف: "انت صعبان عليك تكسب يا أوسوريو، بتعمل حاجات غريبة، ايه لازمة انك بتلعب خمسة ورا، بين الشوطين كان لازم تغير مش لازم الدقيقة تيجي 75".



واختتم: "لازم أوسوريو ياخد برأي المساعدين بتوعه، لو انت مش مقتنع بالنادي تمشي، واحنا مش مقتنعين بـ نتايجك".