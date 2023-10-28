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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي والقناة الناقلة

صدى البلد

يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اليوم السبت لوضع الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر الأحد  بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيترو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز


يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر الاحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الاول من نوفمبر المقبل.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب افريقي 


اعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

استاد القاهرة الأهلى الأهلي وصن داونز الاهلى وصن دوانز السويسري مارسيل كولر المدير السويسري مارسيل كولر المدير الفني السويسري مارسيل كولر

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