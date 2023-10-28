ميكسبش منك جنيه.. أحمد العوضي يدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

شارك الفنان أحمد العوضي، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك، يدعو لمقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي.

وكتب: “حملة المقاطعة لازم نستمر عليها حتي وان توقف العدوان .. احنا اكبر قوه شرائيه في العالم لازم نتعود ان احنا مقاطعين لمنتجاتهم ومش عاوزنها وعندنا بديل لكل حاجه حتي وان كان اقل جودة.... محدش بيموت من غير ماكدونالدز و بيبسي وكنتاكي وووووو ...بل بالعكس اكلهم الللي بيجيبلنا الوبا والمرض”.

وتابع: “ده اقل حاجه نقدر ننصر بيها دينا واخواتنا واقل حاجه نقدر نحارب بيها العدوان ... ان احنا منكونش سبب في اي جنيه يخشلهم ... ونعلم اولادنا ان المنتجات دي اصبحت من المحرمات يعني نغرس في اولادنا ان الحاجات دي اجباري انك تقاطعها”.

واختتم: "مع الوقت مقاطعتنا هتجيبهم الأرض ....اخوااااتي اوعي تستهون بالمقاطعه ركعوهم وميكسبش منك جنيه .... حملات المقاطعه مستمره وهتستمر ويارب نفضل مكلمين حتي وان توقف العدوان".

أحمد العوضي يتطوع لـ جمعية الهلال الأحمر

نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال تطوعه لـ جمعية الهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات لأهل غزة.

وعلق العوضي، على الفيديو الذي نشره عبر انستجرام، قائلًا: «كلنا مع غزة .. فيديو لكل اخواتي الجدعان».