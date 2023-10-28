حسين هريدي: كلمة الرئيس السيسي اليوم بمثابة رسالة للعالم

علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجي الأسبق، على كلمة الرئيس السيسي اليوم، قائلا: كلمات وتصريحات الرئيس السيسي تأتي في إطار المواقف التي اتخذتها مصر، منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأضاف "حسين هريدي" ، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تصريحات اليوم لها أهمية خاصة، لأنه يأتي بعد قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار وحدوث هدنة إنسانية.

وأكمل: كلمة الرئيسى بمثابة رسالة لجميع الاطراف، من أجل توخي الحكمة وضبط النفس وعدم استهداف المدنيين، والسماح بدخول المساعدات بدون شروط وبشكل مستمر.

ولفت إلى أن الحرب في قطاع غزة دخلت مرحلة جديدة، منوها بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت وصوتت ضد قرار وقف إطلاق النار، وذلك دليل على أن ما يحدث داخل القطاع مخطط أمريكي إسرائيلي.