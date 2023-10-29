عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: انشغال رسمي مصري بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

علم مصر و فلسطين
علم مصر و فلسطين

أكدت صحيفة (الأهرام) على الانشغال الرسمي المصري بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لاسيما في ظل الفشل في وقف الحرب الدائرة حاليا بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها العسكرى واحتمال توسيع التدخل البرى من جهة ومواصلة سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية، كالغذاء والدواء، والماء والوقود من جهة أخرى ومحاولة التهجير القسري إلى أراضى دول الجوار؛ بما يعزز من تصفية القضية الفلسطينية من جهة ثالثة.


ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/، تحت عنوان (توفير الحماية الدولية للفلسطينيين) - بالكلمة التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك أمس الأول، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، التي عقدت تحت عنوان (الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضى الفلسطينية المحتلة).


وشددت الصحيفة على أن مصر تعمل - على مسارات مختلفة - لتوفير تلك الحماية «الغائبة»، منها تنسيق الجهود مع القوى الدولية الداعمة لإغاثة الشعب الفلسطيني فى غزة فى ظل ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة لدرجة تصل إلى حد استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وتعمد «قتل الأطفال». 


أما المسار الآخر، فيتعلق - حسبما تقول الصحيفة - بضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع المنظمات الدولية وهيئة الصليب الأحمر الفلسطيني، لأن الحرمان من تلك المساعدات هو أشبه بالحكم بالموت البطيء على قاطنى قطاع غزة، في حين يتصل المسار الثالث بتوصيل رسالة محددة بالتنسيق مع القوى العربية الشريكة، خاصة الأردن برفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب المصالح الوطنية لدول الجوار، لاسيما أمنها القومي.


كما أكدت الصحيفة أن مصر ستظل تواصل دورها وجهودها؛ للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والعمل على تهيئة المجال لإعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني؛ بما يفضى إلى تحقيق حل الدولتين، الذى تتوافق عليه معظم دول العالم؛ على نحو ما عكسته مخرجات قمة القاهرة للسلام أخيرا؛ بما يعزز السلم والاستقرار في الشرق الأوسط.


وحذرت الصحيفة - في هذا الصدد - من أن أي خيارات بديلة لذلك؛ ستقود إلى تجدد المواجهات المسلحة - مرة أخرى - وتجلب خسائر للطرفين بل للمنطقة بأكملها، التي تشهد مغذيات مختلفة للفوضى ووضعها فوق صفيح ساخن. 


واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن المطلوب هو اتخاذ إجراءات دولية لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لكل أنواع الاعتداءات من قتل ممنهج وحصار جائر وهدم للمنازل والتهجير من المناطق الفلسطينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية|الأرصاد تحذر بشدة من هذه الظاهرة اليوم

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

ترشيحاتنا

الطقس اليوم.. سحب رعدية ورمال مثيرة للأتربة على بعض المناطق

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في جنوب لبنان مقابل مدينة نهاريا

انطلاق دورة إعداد المتدربين TOT بمركز سقارة اليوم

الكون يسبح.. 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

السفير حسام زكي: حديث إسرائيل عن القضاء على حماس «كلام فارغ»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال| مرض خطير يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بسرعة.. اكتشف أعراضه

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ