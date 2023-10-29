الأهرام: انشغال رسمي مصري بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أكدت صحيفة (الأهرام) على الانشغال الرسمي المصري بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لاسيما في ظل الفشل في وقف الحرب الدائرة حاليا بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها العسكرى واحتمال توسيع التدخل البرى من جهة ومواصلة سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية، كالغذاء والدواء، والماء والوقود من جهة أخرى ومحاولة التهجير القسري إلى أراضى دول الجوار؛ بما يعزز من تصفية القضية الفلسطينية من جهة ثالثة.



ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/، تحت عنوان (توفير الحماية الدولية للفلسطينيين) - بالكلمة التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك أمس الأول، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، التي عقدت تحت عنوان (الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضى الفلسطينية المحتلة).



وشددت الصحيفة على أن مصر تعمل - على مسارات مختلفة - لتوفير تلك الحماية «الغائبة»، منها تنسيق الجهود مع القوى الدولية الداعمة لإغاثة الشعب الفلسطيني فى غزة فى ظل ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة لدرجة تصل إلى حد استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وتعمد «قتل الأطفال».



أما المسار الآخر، فيتعلق - حسبما تقول الصحيفة - بضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع المنظمات الدولية وهيئة الصليب الأحمر الفلسطيني، لأن الحرمان من تلك المساعدات هو أشبه بالحكم بالموت البطيء على قاطنى قطاع غزة، في حين يتصل المسار الثالث بتوصيل رسالة محددة بالتنسيق مع القوى العربية الشريكة، خاصة الأردن برفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب المصالح الوطنية لدول الجوار، لاسيما أمنها القومي.



كما أكدت الصحيفة أن مصر ستظل تواصل دورها وجهودها؛ للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والعمل على تهيئة المجال لإعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني؛ بما يفضى إلى تحقيق حل الدولتين، الذى تتوافق عليه معظم دول العالم؛ على نحو ما عكسته مخرجات قمة القاهرة للسلام أخيرا؛ بما يعزز السلم والاستقرار في الشرق الأوسط.



وحذرت الصحيفة - في هذا الصدد - من أن أي خيارات بديلة لذلك؛ ستقود إلى تجدد المواجهات المسلحة - مرة أخرى - وتجلب خسائر للطرفين بل للمنطقة بأكملها، التي تشهد مغذيات مختلفة للفوضى ووضعها فوق صفيح ساخن.



واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن المطلوب هو اتخاذ إجراءات دولية لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لكل أنواع الاعتداءات من قتل ممنهج وحصار جائر وهدم للمنازل والتهجير من المناطق الفلسطينية.