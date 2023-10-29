شوبير يحذر من حكم مباراة صن داونز والأهلي

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن قلقه بسبب حكم مباراة الأهلي وصن داونز اليوم عبر برنامجه المذاع عبر الراديو “مع شوبير” خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير :" قلقان من الحكم الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز اليوم لأنه حكم بنيني، وذلك لأن التاريخ الكروي السابق مع الحكم الأفريقي غير مبشر، متمنياً العدل خلال المباراة".

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر الاحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الأول من نوفمبر المقبل.

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.