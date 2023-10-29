التمريض تزور الحملة الرسمية لـ السيسي لدعم توليه فترة رئاسية جديدة

زار وفد من النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعبده رفعت وكيل نقابة التمريض، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، للتأكيد على دعم النقابة الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى توليه فترة رئاسية جديدة.

وبدورها، أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن النقابة العامة للتمريض بأعضائها علي مستوى الجمهورية يدعمون ويؤيدون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأشارت إلى أنه تم إعداد مطويات خاصة بانجازات الرئيس السيسى التى تحققت في عدة مجالات على رأسها الصحة على مدار السنوات الماضية، وتوزيع علي أطقم التمريض على مستوي الجمهورية.

وثمنت نقيب التمريض، دور القيادة السياسية في دعم القطاع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والمبادرات التي تستهدف الرعاية الصحية للمواطنين، وكان من أبرز نتائجها إعلان خلو مصر من الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس C".

وبدورهم ، أكد وفد النقابة خلال اللقاء، على دعمهم الكبير للمرشح عبد الفتاح السيسي، وأعلنوا عن حرصهم على التوعية في كافة المحافظات بإنجازات المرشح الرئاسي ليس فقط في مجال الصحة ولكن أيضا في كافة المجالات التي تستهدف تحسين حياة المواطن، وذلك من خلال نشر الوعى بين أعضاء النقابة بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، دعما لاستمرار المرشح الرئاسي في استكمال مسيرة التنمية.

من جانبها، قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إن النقابة العامة للتمريض هي أحد أقدم النقابات المهنية، والتي تعمل على تدريب أعضائها وتنمية قدراتهم وتطبيق الرعاية الشاملة لأعضائها، وتضم عدداً كبيراً من الأعضاء العاملين.

وبدوره أشاد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمهنة التمريض وبالدور الذي يقومون به خصوصاً في ظل جائحة كورونا، حيث يقع عليهم عبء كبير في الرعاية الطبية، مشيرًا إلى انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في القطاع الطبي عموماً في لقطاع التمريض خصوصاً من ناحية التدريب وتطوير المهارات، فضلا عن التوسع في إنشاء عدد كبير من كليات التمريض والعمل على تحسين الأجور والحوافز.